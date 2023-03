Rijverbod na vluchtmisdrijf met 2,07 promille in bloed: “Ik moet in slaap gevallen zijn”

Op 15 mei 2022 reed J.G. met zijn auto tegen een bestelwagen in Deerlijk. Een getuige zag hoe de 41-jarige automobilist gewoon verder reed en kon de nummerplaat van de wagen noteren. Voor de agenten was het een koud kunstje om de veertiger thuis bij de kraag te grijpen. Hij bleek dronken, en had meer dan 2 promille alcohol in het bloed na een uitje naar een voetbalwedstrijd.

“Ik moet achter het stuur even in slaap zijn gevallen”, aldus de man. “Ik schrok wellicht wakker maar besefte niet dat ik ergens was tegen gereden. Ik had nooit de bedoeling weg te rijden.” Meteen na de positieve ademtest moest hij zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Hij kreeg één maand rijverbod, waardoor hij zijn rijbewijs nog eens 15 dagen kwijt was.