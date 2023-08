Zwempara­dijs LAGO Kortrijk Weide in de lift door slecht weer, ruim 27.000 bezoekers in juli

De LAGO-zwembaden in Vlaanderen ontvingen 208.000 recreatieve bezoekers in juli, een stijging van ruim 5 procent vergeleken met de 197.000 in juli 2022. Zwemparadijs LAGO Kortrijk Weide op het Nelson Mandelaplein ging van 27.273 bezoekers in juli 2022 naar 27.834 in juli 2023, een stijging van 2,1 procent.