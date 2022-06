Politiezone Gavers houdt jobavond

Kortrijk/Waregem In watertank op Leie in Kortrijk peddelen is Europese primeur: “Ontdekt door Amerikaan­se boeren”

Tankkd heeft een Europese primeur beet. Het bedrijf van David Desmet (40) en Kimberly Neirynck (34) uit Waregem zet uit de USA geïmporteerde drinkbakken ook als gegalvaniseerde metalen watertanks in. Je kan er mee peddelen op de oude Leie in hartje Kortrijk. “Het is helemaal veilig.”

1 juni