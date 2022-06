Plannen voor centrumpark worden concreet, voormalig politiekantoor moet horecazaak worden

deerlijkDe voormalige brandweerkazerne in Deerlijk maakt plaats voor een centrumpark van 5.500 vierkante meter. In een tweede fase maken de sociale appartementen op het plein plaats voor een vrijetijdspunt, met onder andere een nieuwe bib op de gelijkvloerse verdieping. Het voormalige politiekantoor moet een horecazaak worden, daarvoor gaat de gemeente opzoek naar uitbaters.

Volledig scherm Een archiefbeeld van het gemeentebestuur van Deerlijk op het Leon Defraeyeplein, dat een groen plein wordt. De kazerne wordt afgebroken. © Joyce Mesdag

Dat Deerlijk ambitieuze plannen had in het centrum was al geweten. De voormalige brandweerkazerne staat sinds 2019 leeg, en dat zorgt voor een unieke opportuniteit pal in het centrum. De concrete plannen zijn gisterenavond voorgesteld aan de gemeenteraadsleden. “Dat we op zo’n strategische locatie zoveel ruimte beschikbaar krijgen om iets mee te doen, is vrij uitzonderlijk”, zegt schepen Matthias Vanneste (Open Vld). “Zo’n unieke opportuniteit, daar wilden en moesten we ambitieus mee omspringen.”

Volledig scherm Door het park komen twee assen: tussen de Hoogstraat en de Harelbekestraat komt een ‘hardere’ as, specifiek voor wandelaars en fietsers die zich vlot van de ene naar de andere kant willen begeven © Deerlijk

Twee assen

Zoals verwacht wordt de kazerne afgebroken om plaats te maken voor een groen park. “Door het park komen twee assen: tussen de Hoogstraat en de Harelbekestraat komt een ‘hardere’ as, specifiek voor wandelaars en fietsers die zich vlot van de ene naar de andere kant willen begeven”, zegt Vanneste. “Loodrecht daarop komt een tweede ‘zachtere’ as, vanuit de richting van de Rodenbachstraat richting de Comm. Edm. Ameyestraat. Dat wordt een as met wat dichtere begroeiing, waar wandelaars meer van de natuur kunnen genieten. Het park krijgt ook vier toegangspoorten, langs de vier kanten van het park”, zegt Vanneste.

Volledig scherm Zoals verwacht wordt de kazerne afgebroken om plaats te maken voor een groen park. © Deerlijk

Evenementen

Aangezien de kazerne tijdens corona geregeld dienst deed als eventlocatie is er nog even gedacht om in het ontwerp infrastructuur te voorzien voor de organisatie van evenementen. “Maar dat doen we uiteindelijk niet”, gaat Vanneste verder. “Dat was niet te rijmen met onze plannen voor het vrijetijdspunt op het aangrenzende Leon Defraeyeplein.”

Maar er is wel plek voorzien voor evenementen. “Er komt een iets hardere zone als overgang tussen het gemeentehuis en het park, en die kan gebruikt worden voor uiteenlopende sociale activiteiten: kermissen, buitenconcertjes, jeugdactiviteiten,...” Het voormalige politiekantoor, achter de kazerne, moet een horecazaak worden. “We hopen dat dit een restaurant kan worden, waar mensen te midden het groen iets kunnen eten of drinken. We gaan daarvoor op zoek naar uitbaters.”

Volledig scherm Op zondag 19 juni worden de plannen voorgesteld aan het ruime publiek. © Deerlijk

Afbraak appartementen

De afbraak van de kazerne zou dit najaar nog kunnen. De aanplanting van het park zou voor 2023 zijn. In een tweede fase in het centrumvernieuwingsproject wordt werk gemaakt van een ‘vrijetijdspunt’. “De bewoners van sociale appartementen Leon Defraeyeplein verhuizen naar nieuwe woningen. Van zodra die een nieuwe stek hebben, wordt dat appartementsblok afgebroken. Volgende legislatuur bouwen we daar een nieuw vrijetijdspunt op.”

Onthaal

Hoe dat er zal uitzien, moet nog duidelijk worden. “Maar zeker is al dat er een algemeen onthaal komt voor mensen die een afspraak hebben in het gemeentehuis. Op de gelijkvloerse verdieping komt de bib, die verdwijnt van de huidige locatie op het Neunkirchenplein. Die bib moet meer worden dan louter een ontleningspunt voor boeken, het moet echt een plek vol beleving worden. Glaspartijen moeten als het ware het groen van het park naar binnen trekken in het gebouw.”

Op zondag 19 juni worden de plannen voorgesteld aan het publiek. Meer info op www.deerlijk.be/centrumpark.

