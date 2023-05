Ongeval veroorzaakt? Je autoverzekeraar kan pak geld van je terugeisen: “Het hangt van vijf criteria af”

De Big Five van West-Vlaanderen spotten? Hier heb je de grootste kans: “Maar let op... zo lief hun ogen, zo scherp hun tanden”

Paul Cobbaert (39) uit Koekelare graaft beroepshalve als zelfstandig journalist graag in het politieke leven maar hij houdt ook van ander wild. Zijn passie voor beesten in de natuur heeft hij nu gebundeld in het boek ‘Wild Land’. Ook zin om het wilde leven in onze provincie op te sporen? Met Paul gaan we op safari in West-Vlaanderen. “Hoe de bever in onze contreien is terechtgekomen is frappant.”