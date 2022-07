Nieuwe zorgtoelage in Deerlijk moet onder meer mantelzorgers ontlasten

“De grootste verandering bestaat erin dat we de premie optrekken van 23 euro naar 25 euro per maand. Dat is volgens een onderzoek van welzijnsvereniging Samana (het vroegere Ziekenzorg) het West-Vlaamse gemiddelde”, zegt Vanderbeken. “We willen daarnaast ook dat meer mensen een beroep kunnen doen op de premie, door het aantal punten dat je moet hebben op de medisch-sociale schaal te verlagen.”

“Ook de uitbetaling zal anders verlopen. Waar het bedrag vroeger slechts éénmaal per jaar op de rekening kwam, hebben we dat nu gewijzigd naar elk kwartaal. Zo moeten de zorgbehoevende inwoners minder lang wachten op het bedrag dat hun thuiszorg mee mogelijk maakt. Bovendien hebben we ook de administratieve last voor de aanvraag verlaagd, zo proberen we ook de mantelzorgers tegemoet te komen.”

Huisbezoek

“Vroeger kwam de aanvrager naar de gemeente, maar nu willen dat principe omdraaien door op huisbezoek te gaan voor het gemak van de zorgbehoevende. We zullen daarnaast met een checklist in de gaten houden of de aanvrager ook voor andere gemeentelijke voordelen in aanmerking komt. Dat gaat bijvoorbeeld over hulp van onze maaltijddienst, karweidienst, aanvraag stookoliepremie… Zo kunnen we de levenssituatie zoveel als mogelijk verbeteren en willen we de mantelzorgers echt ontlasten”, zegt Vanderbeken.

Denk je dat je recht hebt op de nieuwe premie? “Laat je aantal FOD-punten bepalen bij de mutualiteiten. De aanvraag zelf kan u nadien richten aan de gemeente Deerlijk via het nummer 056 73 63 30. Mensen die nu al de thuiszorgtoelage ontvingen moeten niets doen, de aanpassingen zullen voor hen automatisch verlopen.”

