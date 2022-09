Nieuw asfalt in Heestert- en Nieuwenhovestraat

“We vernieuwen de asfalttoplaag in de Nieuwenhovestraat, vanaf de Nijverheidslaan tot aan de aansluiting met de Papegaaistraat in Waregem”, zegt schepen Bert Schelfhout. ‘Tijdens deze werken zal er plaatselijke hinder zijn. De werken zullen afhankelijk van de weersomstandigheden duren tot ten laatste vrijdag 15 oktober.”

“Daarnaast vernieuwen we ook de asfalttoplaag in de Heestertstraat, vanaf de Kerkstraat tot aan Heestertstraat (nummer 32). Tijdens deze werken sluiten we de straat af voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Otegemse steenweg, Kapelstraat en Kerkstraat. De werken zullen afhankelijk van de weersonstandigheden duren tot ten laatste vrijdag 15 oktober.”