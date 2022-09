Modeontwerpers met een beperking lanceren derde collectie van Amili Haha : “Heel draagbaar, en met extra veel kleur”

Het verhaal van Amili Haha startte in 2017, toen vijf ontwerpers van Groep Ubuntu – een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt – de handen in elkaar sloegen en een eerste modecollectie maakten met zo’n 20 kledingstuks. De merknaam werd gevormd door de eerste letters van de voornamen van de oorspronkelijke creatievelingen: Thomas Baert, Mieke Vanhessche, Lindsy Mervylde, Hannes Vandenbroucke, Hadewijch Herman en coördinator Annemie Depaepe. Intussen zijn er nog twee ontwerpers bijgekomen, én is Amili Haha al aan de derde collectie toe. Zaterdag wordt ze voorgesteld in fabriekshal Uzien in Deerlijk.

In de kunstwerkplaats De Zandberg in Harelbeke kunnen kunstenaars met een verstandelijke beperking hun artistiek talent maximaal ontplooien. “Schilderen, tekenen, fotograferen, dansen, muziek maken, gedichten schrijven... Het kan hier allemaal”, zegt begeleidster Annemie Depaepe.

Quote De ontwerpers hebben inderdaad een beperking, maar voor ons zijn ze in de eerste plaats kunste­naars. Dit is hun job, net zoals jij en ik er één hebben Annemie Depaepe

De afdeling textiel is dan weer bezig met mode. Zeven ontwerpers kunnen er hun creativiteit loslaten tijdens het maken van een eigen collectie. “De ontwerpers hebben inderdaad een beperking, en ze komen naar Groep Ubuntu als zinvolle dagbesteding”, aldus Annemie. “Maar voor ons zijn ze in de eerste plaats kunstenaars. Dit is hun job, net zoals jij en ik er één hebben.”

De kledingstukken die de modeontwerpers maken, worden echt van nul gecreëerd. “We maken zelfs zelf de stoffen waarmee we aan de slag gaan”, vertelt Annemie. “Daarbij betrekken we ook de andere ateliers hier. Als iemand in het tekenatelier een mooie tekening heeft gemaakt, kunnen we die op stof drukken of borduren, bijvoorbeeld.”

Quote Onze sterkte is dat je bij ons echt wel ‘slow fashion’ hebt: je koopt unieke stukken waar soms zelfs maanden aan gewerkt is Annemie Depaepe

Er zit extra veel kleur in, in deze collectie. “Na de eerste coronalockdown was de goesting om terug op te starten héél groot”, zegt Annemie. “Dat merk je aan de vele kleuren in onze collectie. Meer dan bij vorige collecties lieten we ons inspireren door een thema: natuur, bloem, vissen en water.”

Mieke knikt als ze het Annemie hoort zeggen. “Ik vond het echt vreselijk om niet naar hier te kunnen komen. Ik woon helemaal alleen en zag plots bijna niemand meer. Annemie is stof en naaimachines komen brengen, zodat ik toch wat verder kon werken. Ik was daar heel blij mee.”

Veel stukken van Amili Haha zijn best opvallend, en je moet wat durf hebben om ze te dragen. “Maar we hebben ook heel veel erg draagbare stukken. Elk jaar reserveren er al mensen stukken op voorhand. We nodigen iedereen uit om zaterdag te komen kijken, om 16 uur of om 20 uur.”

Bij de lancering van het merk Amili Haha in 2017 droomden Annemie Depaepe en de modeontwerpers er nog van om een aantal stukken in de rekken te krijgen, maar daar zijn ze intussen al vanaf gestapt. “Er is zo’n massaal overaanbod aan kleding, dat een plaatsje bemachtigen in de winkel onbegonnen werk is. Onze sterkte is dat je bij ons echt wel ‘slow fashion’ hebt: je koopt unieke stukken waar soms zelfs maanden aan gewerkt is. Daar spelen we echt op in.”

De collectie is zo goed als klaar, maar de voorstelling van zaterdag maakt toch wat stress los bij de ontwerpers. “Ik heb heel veel stress”, zegt Mieke. “Ik hoop dat de modeshow goed loopt, en dat de mensen onze kledij mooi vinden.”

