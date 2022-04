Milde straf voor man die zoontje slaat

Waregem Vier dagen rijbewijs behaald en meteen 91 km/u in bebouwde kom: 8 dagen rijverbod en theore­tisch examen opnieuw

Amper 4 dagen had een 21-jarige automobilist zijn rijbewijs behaald toen hij in Waregem aan 91 kilometer per uur in de bebouwde kom geflitst kon worden. Het leverde hem donderdag voor de politierechtbank meteen een rijverbod van 8 dagen en een boete op.

31 maart