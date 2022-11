Mauro (12) speelt Charlie in ‘Charlie and the Chocolate Factory’: “Dankzij auditiefilmpje dat de dansjuf stiekem maakte”

deerlijkdDe meest begeerde kinderrol voor dit theaterseizoen? Die is voor Mauro Degroote (12) uit Deerlijk. Hij mag Charlie spelen in ‘Charlie and the Chocolate Factory’, de nieuwe musical van regisseurs Stany Crets en Floris Devooght. “We staan er zelf versteld van als we onze zoon op het podium zien schitteren”, zegt mama Dagmar Lefevre. “Zo onzeker als hij soms kan zijn, zo zelfzeker is hij plots op de planken.”

Dat Mauro nu zijn droom beleefd, is te danken aan Wendy Demeyere van balletschool Raymonda in Deerlijk. Mauro’s zus danst al jaren heel intensief bij die balletschool, en Mauro wilde stiekem ook wel graag dansen. “Maar het schrikte hem wat af dat er enkel maar meisjes daar dansten”, zegt mama Dagmar. “Toen ik Wendy daar over aansprak, vertelde ze over een musicalkampje dat ze zou organiseren in de paasvakantie. Daar kon hij eventueel bij aansluiten en eens zien of het iets voor hem was.”

Volledig scherm Mauro werd deze week uitgekozen voor de rol van Charlie. Hij deelt die hoofdrol met Senn Dauwe (14 jaar, Zele) en Viktor Kryeziu (9 jaar, Kester). © Charlie and the Chocolate Factory

Mauro vertrok met een klein hartje naar het musicalkamp, maar hij kwam de eerste avond uitgelaten terug naar huis. “Het was echt supertof”, zegt Mauro. “We hebben die week de musical Pinocchio in elkaar getimmerd, en ik mocht Pinocchio spelen.” “Ik kreeg die week al een telefoontje van Wendy”, zegt Dagmar. “Ze zag écht talent in Mauro, en vroeg of ze hem niet op de valreep nog mocht inschrijven voor de audities voor ‘Charlie and the Chocolate Factory’, de nieuwe musical van regisseurs Stany Crets en Floris Devooght. Het zou via een filmpje gaan, dat ze stiekem zou opnemen tijdens de repetities. Want eigenlijk waren de inschrijvingen al gesloten.”

Volledig scherm "Hij is zo perfectionistisch, en kan zo onzeker zijn als hij een toets heeft. Maar zo onzeker als hij soms kan zijn, zo zelfzeker is hij plots op de planken. Hij straalt echt", zegt mama Dagmar. © Charlie and the Chocolate Factory

Maar Wendy kreeg Mauro nog binnen. “Eerlijk, we voelden ons een beetje de vreemde eend in de bijt tussen die 300 andere gezinnen”, zegt mama Dagmar. “Heel veel kinderen kenden elkaar, omdat ze al samen meegespeeld hadden in de musical Daens of in een productie van Studio 100, en wij stonden er een beetje verloren bij.” Maar Mauro werd, samen met 37 andere kinderen, meteen uitgekozen om mee te doen aan het bootcamp. “We waren zó verrast, dat we zelfs nog zijn gaan vragen of het wel degelijk ónze Mauro was die ze hadden afgeroepen”, lacht Dagmar.

Maar sinds ze hem aan het werk gezien heeft, begint het ook voor Dagmar te dagen dat Mauro talent heeft. “Het is net een andere jongen eens hij op het podium staat. Ik geef zelf les in de Sint-Augustinusschool in Stasegem, en Mauro heeft nog bij mij in de klas gezeten. Hij is zo perfectionistisch, en kan zo onzeker zijn als hij een toets heeft. Maar zo onzeker als hij soms kan zijn, zo zelfzeker is hij plots op de planken. Hij straalt echt.”

Volledig scherm Mauro krijgt zijn 'golden ticket' van Stany Crets. © Charlie and the Chocolate Factory

Het werd nog beter: uiteindelijk werd Mauro deze week uitgekozen voor de rol van Charlie. Hij deelt die hoofdrol met Senn Dauwe (14 jaar, Zele) en Viktor Kryeziu (9 jaar, Kester). Ze zullen elk een derde van de voorstellingen spelen. “Ik ben echt enorm blij”, zegt Mauro. “Ik had het nooit verwacht, maar het is echt een droom die uitkomt.”

Want Mauro, die droomt er al langer van om acteur en zanger te worden. “Hij zegt dat al van toen hij nog heel klein was”, zegt Dagmar. “We hebben hem ingeschreven voor muziek en woord aan de muziekschool, maar daarnaast wisten we niet zo goed wat we daarmee moesten aanvangen. Hij is dat al die jaren blijven zeggen. En hij heeft blijkbaar nog het talent ook. Mauro wordt nu al triest van de gedachte dat dit ooit stopt. Ik heb hem dus beloofd dat we nog zullen uitkijken naar andere producties waar hij eventueel in zou kunnen meespelen.”

Volledig scherm De hoofdrol in de musical is een droom die werkelijkheid wordt voor Mauro. © Charlie and the Chocolate Factory

Mauro is vanaf 10 december te zien in Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt. Als ‘Charlie’ neemt hij het publiek mee in de knotsgekke wereld van Willy Wonka zijn chocoladefabriek. Hij doet dat aan de zijde van sopraan en klassiek pianiste Astrid Stockman, Yemi Oduwale (‘Dertigers’), Sali Haidara (#LikeMe), Nordin De Moor (Willy Wonka), Koen Van Impe (Grandpa Joe), Hans Peter Janssens (Mr Salt) en andere musicaltoppers. “Het is heel gek om die mensen die je kent van op televisie plots in het echt te zien”, lacht Mauro.

LEES OOK:

Volledig scherm De meest begeerde kinderrol voor dit theaterseizoen? Die is voor Mauro Degroote (12) uit Deerlijk. Hij mag Charlie spelen in ‘Charlie and the Chocolate Factory’, de nieuwe musical van regisseurs Stany Crets en Floris Devooght. © Charlie and the Chocolate Factory

Volledig scherm De meest begeerde kinderrol voor dit theaterseizoen? Die is voor Mauro Degroote (12) uit Deerlijk. Hij mag Charlie spelen in ‘Charlie and the Chocolate Factory’, de nieuwe musical van regisseurs Stany Crets en Floris Devooght. © Charlie and the Chocolate Factory

Volledig scherm De meest begeerde kinderrol voor dit theaterseizoen? Die is voor Mauro Degroote (12) uit Deerlijk. Hij mag Charlie spelen in ‘Charlie and the Chocolate Factory’, de nieuwe musical van regisseurs Stany Crets en Floris Devooght. © Charlie and the Chocolate Factory

Volledig scherm De meest begeerde kinderrol voor dit theaterseizoen? Die is voor Mauro Degroote (12) uit Deerlijk. Hij mag Charlie spelen in ‘Charlie and the Chocolate Factory’, de nieuwe musical van regisseurs Stany Crets en Floris Devooght. © Charlie and the Chocolate Factory

Volledig scherm De meest begeerde kinderrol voor dit theaterseizoen? Die is voor Mauro Degroote (12) uit Deerlijk. Hij mag Charlie spelen in ‘Charlie and the Chocolate Factory’, de nieuwe musical van regisseurs Stany Crets en Floris Devooght. © Charlie and the Chocolate Factory

Volledig scherm De meest begeerde kinderrol voor dit theaterseizoen? Die is voor Mauro Degroote (12) uit Deerlijk. Hij mag Charlie spelen in ‘Charlie and the Chocolate Factory’, de nieuwe musical van regisseurs Stany Crets en Floris Devooght. © Charlie and the Chocolate Factory

Volledig scherm De meest begeerde kinderrol voor dit theaterseizoen? Die is voor Mauro Degroote (12) uit Deerlijk. Hij mag Charlie spelen in ‘Charlie and the Chocolate Factory’, de nieuwe musical van regisseurs Stany Crets en Floris Devooght. © Charlie and the Chocolate Factory

Volledig scherm De meest begeerde kinderrol voor dit theaterseizoen? Die is voor Mauro Degroote (12) uit Deerlijk. Hij mag Charlie spelen in ‘Charlie and the Chocolate Factory’, de nieuwe musical van regisseurs Stany Crets en Floris Devooght. © Charlie and the Chocolate Factory

Volledig scherm De meest begeerde kinderrol voor dit theaterseizoen? Die is voor Mauro Degroote (12) uit Deerlijk. Hij mag Charlie spelen in ‘Charlie and the Chocolate Factory’, de nieuwe musical van regisseurs Stany Crets en Floris Devooght. © Charlie and the Chocolate Factory

Volledig scherm De meest begeerde kinderrol voor dit theaterseizoen? Die is voor Mauro Degroote (12) uit Deerlijk. Hij mag Charlie spelen in ‘Charlie and the Chocolate Factory’, de nieuwe musical van regisseurs Stany Crets en Floris Devooght. © Charlie and the Chocolate Factory

Volledig scherm De meest begeerde kinderrol voor dit theaterseizoen? Die is voor Mauro Degroote (12) uit Deerlijk. Hij mag Charlie spelen in ‘Charlie and the Chocolate Factory’, de nieuwe musical van regisseurs Stany Crets en Floris Devooght. © Charlie and the Chocolate Factory

Volledig scherm De meest begeerde kinderrol voor dit theaterseizoen? Die is voor Mauro Degroote (12) uit Deerlijk. Hij mag Charlie spelen in ‘Charlie and the Chocolate Factory’, de nieuwe musical van regisseurs Stany Crets en Floris Devooght. © Charlie and the Chocolate Factory

Volledig scherm De meest begeerde kinderrol voor dit theaterseizoen? Die is voor Mauro Degroote (12) uit Deerlijk. Hij mag Charlie spelen in ‘Charlie and the Chocolate Factory’, de nieuwe musical van regisseurs Stany Crets en Floris Devooght. © Charlie and the Chocolate Factory

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.