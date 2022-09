Materiaaldieven tijdens achtervolging gevlucht over de grens

Kortrijk/Deerlijk Filmpje toont hoe papa over de dood heen jamt met gestorven dochtertje: initiatief belicht zachtheid van ingetogen Reveil troostcon­cer­ten

Reveil, organisator van troostconcerten in al 140 gemeenten telkens op 1 november, lanceert een opmerkelijk animatiefilmpje. Waarin een papa te zien is die over de dood heen jamt met zijn gestorven dochtertje. “Het is een fictief verhaal, om het idee van Reveil krachtig in beeld te brengen”, zegt Reveil-oprichter Pieter Deknudt uit Deerlijk.

