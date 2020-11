Man (45) riskeert 5 jaar cel voor aanranden en maken naaktbeelden minderjarige stiefdochter

De 45-jarige man vormde destijds een koppel met de mama van het meisje, beiden woonden ook samen. De feiten kwamen aan het licht nadat bij de politie een melding was binnen gekomen op een Belgisch IP-adres 27 foto’s met kinderporno waren gedownload. “In juni volgde een huiszoeking en de uitlezing van zijn gsm sprak boekdelen”, zei het openbaar ministerie. “Er stonden maar liefst 40.000 foto’s en 700 filmpjes met kinderpornografisch materiaal op. Er waren ook filmpjes te zien die hij had gemaakt met een cameraatje in de tuin waarop zijn minderjarige stiefdochter te zien is die naakt ging zwemmen. Hij nam daar ook verschillende screenshots van. Hij had ook foto’s genomen van het meisje toen ze in de zetel zat terwijl haar jurk wat opgetrokken was. Hij zoomde daarbij in op haar geslachtsdeel.” Het meisje zei tegen de politie dat ze helemaal niet wist dat ze in de tuin of in de zetel gefilmd is geweest. Toen de politie tijdens een audiovisueel verhoor ging doorvragen of er ook andere dingen waren gebeurd, kraakte het meisje. Ze zei dat hij met soms over haar geslachtsdeel wreef, soms boven haar kledij, maar ook soms onder haar kledij. “Eén keer dwong hij ze ook om zijn geslachtsdeel aan te raken”, zei de procureur. “De feiten zijn totaal verwerpelijk en immoreel. Hij heeft ook een totaal gebrek aan schuldinzicht.”