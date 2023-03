Lucien (70), bekend gezicht binnen de Kerstcorrida, onverwachts overleden: “We gaan hem missen”

Anzegem­naar twee weken nadat hij in Schelde terecht­komt nog altijd niet gevonden

Kristof C., de 32-jarige man die tijdens een avondje in Antwerpen begin deze maand in de Schelde terecht kwam, is na twee weken nog altijd niet gevonden. De Anzegemnaar was naar de Waagnatie in Antwerpen afgezakt voor een feest met elektronische muziek.