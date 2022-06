Louis en Hilde stoppen na 37 jaar met ‘t Neerhof: “Al die jaren kip van de beste kwaliteit verkocht”

Het verhaal van ’t Neerhof begint bij de grootvader en vader van Louis Haerinck. “Zij kochten gevogelte bij kwekers, en trokken ermee naar de markt in Deinze”, zegt Louis. “Mijn grootvader met paard en kar, mijn vader met een wagen en een aanhangwagen. Omdat mijn vader na een tijd ook zelf kippen slachtte om aan particulieren te verkopen, is hij met een winkel gestart hier in de Hoogstraat in 1961: ’t Neerhof.”

Het aanbod breidde geleidelijk aan uit, met onder ‘fijn’ groenten- en fruitconserven. “Na het middelbaar ben ik nog een opleiding gestart, maar dat bleek eigenlijk niets voor mij”, zegt Louis. “Ik ben vrij snel beginnen helpen in de zaak, dat bleek meer mijn ding. In 1985 hebben Hilde en ik dan ’t Neerhof overgenomen.”

Louis en Hilde breidden het aanbod op hun beurt verder uit, met charcuterie, kaas en konijn. “We zijn ook een kookopleiding gestart om bereide gerechten te kunnen aanbieden. Vol au vent, balletjes in tomatensaus, rundstong in madeirasaus, varkenswangetjes,… Vele kilo’s en liters hebben we klaargemaakt en verkocht. Met de feestdagen was het dan weer vooral klein wild dat de revue passeerde. Ons kalkoenstoofvlees was ook een hit.”

In tegenstelling tot een traditionele slagerij, kon je in ’t Neerhof geen rauw varkens-en rundsvlees kopen, terwijl je in die slagerij wél kip kan kopen. “Maar dat heeft de klanten niet tegengehouden om hun boodschappen al die jaren bij ons te komen doen”, zegt Louis. “Aangezien wij ons specialiseerden in kip, was de kip bij ons ook top: van de allerbeste kwaliteit en ook perfect schoongemaakt.”

Het koppel had niet altijd de gemakkelijkste jaren, als ondernemer. “In de jaren ’90 hadden we de dioxinecrisis, die zoveel boeren en handelaars hebben getroffen. Zo goed als onze hele winkel moest vernietigd worden, en daar kregen we géén compensatie voor. Begin jaren 2000 kwamen er een heleboel strengere regels door het FAVV, het voedselagentschap. We konden kiezen, ofwel sluiten ofwel zwaar investeren. Wij hebben geïnvesteerd, omdat we nog 20 jaar voor ons liggen hadden. Maar dat betekende echt wel een zware investering voor ons in die tijd.”

Het einde van ’t Neerhof is nabij: zondag is de laatste dag dat het koppel er klanten ontvangt. “Drie jaar geleden hadden we iemand die onze zaak wilde overnemen, maar toen was het nog te vroeg voor ons. Nu hebben we ook niet actief naar een overnemer gezocht. De achterkant van onze zaak hebben we verkocht aan feestzaal Sol-Muna hierachter, zodat zij wat kunnen uitbreiden. De winkelruimte gaan we opnieuw in onze woning opnemen. We wonen hier graag, en willen hier blijven.”

Het wordt wennen, vanaf maandag. “We hebben heel hard gewerkt de voorbije 37 jaar”, zegt Louis. “Omdat de winkel leeg verkopen voor een verlofperiode altijd zo intensief is, namen we maar één keer per jaar verlof. In het begin voor 3 weken, later namen we een maand. Daarnaast waren we het jaar rond lopen, ook op zondagvoormiddag. We zijn er wel klaar voor, voor de rust nu. Als er daarna een zwart gat mocht vallen, zien we wel hoe we dat oplossen.”

