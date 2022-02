Lieven (54) wint 29.200 euro met de lach van ‘Fredje’: “Mijn schoonzoons hebben al elk een bak trappist van Westvleteren gevraagd”

Lieven is dit jaar 25 jaar getrouwd met Christine Teryn (56), zo vertelde hij live in de studio. “Met de centen willen we zeker iets leuks doen voor ons jubileum”, vertelt Lieven. “Een reisje naar Portugal draagt onze voorkeur weg. Misschien dat we dat volgend jaar plannen, omwille van corona willen we dat nog even uitstellen. Daarnaast kopen we ook elk een elektrische fiets, die willen we al een tijdje. Onze beide dochters hebben een huis gekocht. Die krijgen ook een duwtje in de rug. De schoonzoons, die willen elk een bak trappist van Westvleteren, lieten ze al weten.”

Zwembad

Het juiste antwoord is Lieven pas vandaag binnen gevallen. “Ik dacht eerst aan Eden Hazard, maar die bleek het dan niet te zijn. Door de tips, goud en zwemmen, kwam ik dan bij Fredje uit. Ik heb die trouwens ooit ontmoet, toen we 25 jaar Gaverbad vierden in Deerlijk.” Lieven was vroeger immers werkzaam in het intussen gesloten zwembad van Deerlijk. Nu leidt hij bij NMBS treinbestuurders op. “Daarnaast ben ik ook actief geweest in het Rode Kruis van Deerlijk, in de jeugdraad lang geleden, en in de fanfare. Ik ben dus wel een beetje gekend in Deerlijk.”

Zijn telefoon staat al de hele dag roodgloeiend. “Ik zou moeten willen, ik heb er in één klap een paar 100 vrienden bij op facebook. Het is zót. Vanmiddag trekken mijn vrouw en ik nog naar de studio om de centen officieel in ontvangst te nemen. Mijn collega’s lieten me al weten dat ik moet trakteren, dat ga ik zeker en vast doen.”

