Langverwachte werken aan kruispunt Belgiek starten in augustus, voorbereidende werken staan volgende week op planning

Hogeschool Vives voert hypermoder­ne Tesla aan wagenpark toe: “Uniek gegeven in Vlaanderen”

Vanaf volgend academiejaar maken studenten van de bachelor autotechnologie en het graduaat voertuigtechnieken op de campus van de hogeschool Vives op Hoog Kortrijk kennis met de Tesla S P85D. Een aanvulling op het moderne wagenpark, om in te zetten op de transitie in de voertuigtechnische sector. “Als student in een hogeschool met een Tesla aan de slag gaan, is een uniek gegeven in Vlaanderen”, zegt opleidingshoofd autotechnologie Thomas Vanhalst.