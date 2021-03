Landbouwer Chris (50) wil kalfje redden uit brandende stal, maar bekoopt dat met zijn leven: “Die liefde voor zijn dieren, dat typeert hem”

Kortrijk Kortrijk sluit Harry (26) en Jerina (29), die op Volksplein voor droomwo­ning strijden, in de armen: “Zoveel steun. Beire chique!”

9 maart Nog acht van oorspronkelijk negen koppels, onder wie Harry Descamps en Jerina Malfait uit Kortrijk, strijden in het nieuwe VTM-programma Huis Gemaakt voor een huis. Dat Harry het altijd ‘beestig’ of fantastisch vindt en hun mogelijke droomwoning ‘een geschenk uit de hemel is’, zagen we vorige week woensdag al. Kortrijk sluit het jonge en spontane koppel in de armen. “De vele positieve berichtjes geven ons een warm gevoel. We voelen hard de steun. En als we enthousiast en op ons gemak zijn, spreken we snel dialect, zoals iedereen nu wel merkt”, knipoogt Jerina.