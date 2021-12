Lading uit evenwicht bij oprijden snelweg: vrachtwagen met betonplaten kantelt

Kortrijk Politie recupe­reert duizenden euro’s dankzij snelle aangifte van phishing: “Hoe langer je wacht, hoe kleiner de kans dat je ooit je geld terug­krijgt”

Een snelle aangifte van internetcriminaliteit is cruciaal om je geld te recupereren voor de dieven er echt mee weg zijn. Dat bleek de voorbije weken nog maar eens in twee dossiers waarbij Kortrijkzanen het slachtoffer werden. In één zaak kon zelfs de oplichter geïdentificeerd worden. “Onze mensen zijn getraind om snel op zo’n situaties in te spelen en dat is alleen maar in het voordeel van de slachtoffers”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier.

21 december