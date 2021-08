Laadlift vrachtwagen kraakt af op E17: vijf personen naar ziekenhuis

Een bestuurder uit Zonnebeke was dinsdagnacht omstreeks middernacht onderweg op de E17 in de richting van Rijsel. “Ik kwam van een vergadering in Gent”, vertelt de man. “Ik reed op cruisecontrol en ben in slaap gevallen achter het stuur.” De man knalde achterin tegen een vrachtwagen. Door die klap kraakte de laadlift van de vrachtwagen af en kwam op de rechterrijstrook te liggen. Een Franse bestuurster met vier passagiers kon op haar beurt de laadlift op de autosnelweg niet meer ontwijken en botste er tegen. Daarna belandde de auto tegen de vangrail. De bestuurder uit Zonnebeke kwam met de schrik vrij en liep geen verwondingen op. Alle inzittenden van de tweede auto werden wel afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze liepen lichte verwondingen op. De schade aan de voertuigen is wel groot. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang slechts over twee rijstroken passeren ter hoogte van het ongeval.