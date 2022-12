KSA krijgt extra speelruimte dankzij aankoop landbouwgrond

Kortrijk/Marke Vuurwinkel houdt spectacu­lai­re demo aan Broelto­rens “Om al eens te oefenen voor oudejaars­avond”

De Vuurwinkel in Marke houdt op vrijdag 16 december een vuurwerkdemo aan de verlaagde Leieboorden, bij de Broeltorens in Kortrijk. De zaakvoerders steken dan nieuwe batterijen aan, nieuw in het assortiment van de Vuurwinkel. “En zo oefenen we ook al eens voor oudejaarsavond, want we tellen samen af.”

