Kris en Arie zijn nieuwe gezichten bij Mokka en Meer

Wielsbeke Buurt opge­schrikt na twee bijtinci­den­ten met American Stafford in Wielsbeke: “Schrik zit er goed in.”

Een agressieve hond van een bewoner uit de Molenstraat in Wielsbeke heeft de voorbije weken twee keer een andere hond van buurtbewoners aangevallen en ernstig toegetakeld. Burgemeester Jan Stevens (CD&V) greep in “om de rust in de buurt te doen terugkeren” maar wenst niet in te gaan op de concrete maatregelen die zijn genomen. De buurt houdt ondertussen haar adem in.

6 april