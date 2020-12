Kinderen zingen en dansen elke week voor de bewoners in het woonzorgcentrum vlakbij

“Dit is normaal een tijd van gezellig samenzijn, van gevulde tafels, van leuke feesten met vrienden en familie”, vertellen Stijn Eeckhout en Steven Deldaele, directeur van de Kim en de Sam. “Maar dit jaar kan dat allemaal niet, en dat is lastig. Dat we elkaar minder mogen zien, is bijzonder lastig voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Ze moeten die opkikkerende babbels en gezellige bezoekjes missen. Daarom wilden we met onze school iets doen.”

Vandaag beten de kinderen de spits af: ze kwamen zingen en dansen voor de inwoners. Een liedje van Deerlijknaar Niels Destadsbader mocht uiteraard niet ontbreken in het oeuvre, maar ook ‘All I want for Christmas is you’ en ‘Jingle Bells’ passeerden de revue.

“We hebben heel hard geoefend voor vandaag”, zegt Fien Declerck (10). “Het was heel leuk, want ik dans en zing graag. En de mensen hier waren heel blij om ons te zien.” Voor juffrouw Valerie Maetens was het extra speciaal, want haar oma verblijft in het woonzorgcentrum. Vanachter het raam deed Anaïs Dejager (88) enthousiast met haar mee. “Tijdens de weken dat het mocht, was ik een van de vier vaste bezoekers die bij haar mochten”, vertelt Valerie. “Dat was al heel mooi dat dat kon, maar echt veel is dat nog niet, he, vier personen. Sinds oktober mogen we haar weer niet meer bezoeken. In het begin herkende ze mij niet meer meteen. Echt niet leuk… maar gelukkig heeft dat maar even geduurd. Mémé doet echt heel enthousiast mee, ik zie gewoon dat ze er veel plezier aan heeft aan dit bezoekje.”