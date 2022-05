Kinderboerderij Bokkeslot verhuist naar hoeve Vandamme, die gemeente koopt voor 900.000 euro: “Visitekaartje van onze gemeente alle kansen geven”

deerlijkKinderboerderij Bokkesloot verhuist naar hoeve Vandamme, langs de Vichtsesteenweg. Bokkeslot zit aan het eind van zijn mogelijkheden op de huidige site in de Tapuitstraat. In hoeve Vandamme zullen de medewerkers onder meer boerderijvakanties kunnen aanbieden aan gezinnen en groepen. Mensen in kwetsbare situaties willen ze ondersteunen als zorgboerderij, en het is ook de bedoeling om de gemeenschap meer te betrekken in het landbouwproces.

Volledig scherm Deerlijk kinderboerderij Bokkeslot © Henk Deleu

Kinderboerderij Bokkeslot, een begrip in de ruime regio, zit al 20 jaar op zijn huidige locatie in de Tapuitstraat. Het werd er sowieso al krap om alle ambities en plannen waar te maken. Bovendien heeft het nu een perceel in gebruik waar de eigenaar andere plannen mee heeft. Drijvende krachten Willem Labeeuw en Cedric Kemseke stapten naar de gemeente, die sinds een aantal jaren eigenaar is van de infrastructuur van het Bokkeslot.

Volledig scherm op de nieuwe locaties heeft Bokkeslot 10,2 hectare ter beschikking. © Henk Deleu

Bert Vandamme werkt al een tijdje als vrijwilliger bij Bokkeslot. Hij wist te vertellen dat zijn vader, landbouwer Mark Vandamme, met pensioen ging en zijn hoeve te koop zou komen. Een unieke kans, zo redeneerden alle partijen. De gemeente kocht de boerderij voor 900.000 euro. De vzw achter kinderboerderij Bokkeslot zal de komende 10 jaar 900.000 euro investeren om hoeve Vandamme om te bouwen tot de kinderboerderij Bokkeslot van de toekomst.

Volledig scherm Bokkeslot is een begrip in de regio. © Henk Deleu

Zo moet er in eerste instantie sanitair voorzien worden, en een ontvangstruimte. Later worden ook nog verblijven voorzien, en eventueel zelfs een horecazaak waar je iets kan eten en drinken. “Op dit moment hebben we 24 bedden op onze huidige locatie, voor landbouwklassen, maar we merken dat scholen liefst met twee klassen tegelijk komen”, zegt boer Willem. “Hier gaan we daarom opschalen naar 45 à 55 bedden. Naast de kinderen van de boerderijklassen en vakantiekampen, zullen we ook boerderijvakanties kunnen aanbieden aan gezinnen en groepen.” Ook de hoevewinkel blijft, en wordt zelfs uitgebreid.

Volledig scherm Bokkeslot telt een heleboel vrijwilligers: "Maar meer vrijwilligers zijn altijd welkom" © Henk Deleu

Voor Deerlijk is dit een onverwachte extra investering, die niet in het meerjarenplan staat. “De werking van het Bokkeslot is enorm waardevol, vandaar dat wij mee wilden zoeken naar een oplossing”, zegt schepen Bert Schelfhout (Open Vld). “Bij Bokkeslot denk je automatisch aan landbouweducatie, maar hun werking gaat veel verder dan dat. Kinderen en jongeren met een extra zorgvraag kunnen hier terecht voor kampjes, of eventueel zelfs als vrijwilligers een handje meehelpen…” “Bokkeslot is ook uniek in de regio, en we wilden dit mooie visitekaartje voor onze gemeente dan ook graag alle kansen geven”, zegt burgemeester Claude Croes.

Volledig scherm De kinderboerderij telt zo’n 150 boerderijdieren. © Henk Deleu

Hoeve Vandamme is 10,2 hectare groot, een pak meer dan de huidige 8 hectare. Ook op vlak van mobiliteit is de nieuwe locatie een verbetering, zegt Schelfhout. “Er is niet zoveel parkeerruimte in de buurt van Bokkeslot nu, waardoor er wel wat overlast is voor de buurt op dagen met veel bezoekers. Hier hebben we de carpoolparking vlakbij, en ook in de Vichtsesteenweg is er parkeerplaats.”

Volledig scherm Schepen Schelfhout en burgemeester Croes hebben een aantal argumenten die een investering van 900.000 euro rechtvaardigen. © Henk Deleu

Dit ‘seizoen’ blijft Bokkeslot nog in de Tapuitstraat, de verhuis is ten vroegste voor oktober, al zal veel afhangen of de nodige infrastructuur al voorzien is. Bokkeslot telt in totaal een 150-tal dieren, uitsluitend boerderijdieren. “De grootste uitdaging voor ons wordt voldoende vrijwilligers geëngageerd krijgen en blijven”, zegt Cedric Kemseke. “Na corona is het moeilijk om iedereen weer even hard gemotiveerd te krijgen. Vrijwilligers mogen zich dus altijd melden.”

Volledig scherm Deerlijk kinderboerderij Bokkeslot © Henk Deleu

