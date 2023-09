“Keppe, hoe moet ik nu verder?”: familie en vrienden nemen massaal afscheid van jonge vader Mike (33) die overleed na arbeidsongeval

Unieke wagens en zelf een brandje blussen: nieuwe brandweer­ka­zer­ne Waregem opent deuren voor publiek

In mei namen de brandweerposten van Waregem en Beveren-Leie hun intrek in een nieuwe brandweerkazerne in Sint-Eloois-Vijve. De nieuwe kazerne draait nu op volle toeren en opent haar deuren voor het grote publiek. Op 15 september is er de officiële opening. Twee dagen is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen tijdens een opendeurdag.