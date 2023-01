Karel Bauters wordt nieuwe algemeen directeur

“Toen enkele maanden geleden bekend werd dat algemeen directeur Hans Piepers onze gemeente ging verlaten om diezelfde functie bij de stad Harelbeke in te vullen, werd de zoektocht naar een waardige opvolger meteen gestart”, zegt burgemeester Claude Croes. “Die vonden we in Karel Bauters, momenteel nog departementshoofd Grondgebiedszaken in stad Harelbeke.”

Karel is geboren in 1973, getrouwd met Barbara en vader van 2 kinderen. In 1996 studeerde hij af als bouwkundig ingenieur en begon hij het werkleven als werfleider bij een aannemersbedrijf. Hij groeide er door tot projectleider en projectdirecteur om er uiteindelijk te eindigen als afdelingshoofd van de spoorafdeling. In 2011 maakte hij de overstap naar stad Harelbeke waar hij tot op vandaag aan de slag is.

Grondgebiedszaken

“Als departemenshoofd Grondgebiedszaken (stedenbouw, ruimtelijke planning, mobiliteit, stadsontwikkeling, milieu …) trok ik de kar van de transformatie van de stad Harelbeke, met onder meer de nieuwe Leieboorden”, zegt Karel. “Na 12 jaar in Harelbeke is de fase van de centrumvernieuwing afgelopen en had ik nood aan een nieuwe uitdaging. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn opgebouwde expertise en netwerk in de regio ten volle zal kunnen inzetten in mijn nieuwe functie als algemeen directeur van de gemeente Deerlijk.”

“Sinds het vertrek van Hans Piepers is ons hoofd burger en welzijn en adjunct-algemeen directeur Sarah Barbe tijdelijk aan de slag als waarnemend algemeen directeur”, zegt Croes nog.

