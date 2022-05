Jonge bestuurder rijdt dubbel zo snel als toegelaten en moet rijexamens overdoen

De feiten dateren van 30 januari laatstleden. J. ging toen op bezoek bij een vriend. “Het werd een heftige avond want mijn cliënt kreeg daar te horen dat zijn vriend ernstig ziek was. Emotioneel was dat een zware dobber waarmee hij ineens werd geconfronteerd. Ze hebben die avond veel gebabbeld en verloren zo de tijd wat uit het oog. Daardoor is mijn cliënt te laat naar huis vertrokken en heeft hij een beetje van die tijd willen goedmaken door te snel te rijden.” J. werd betrapt toen hij langs de Harelbekestraat in Deerlijk in de bebouwde kom bijna 100 kilometer per uur reed. Omdat hij nog niet zo lang z’n rijbewijs heeft, gaf de rechter hem naast het rijverbod van 1 maand en de boete van 600 euro ook nog een extra straf. J. moet z’n rijexamens overdoen én met goed gevolg medische en psychologische proeven doorstaan. Alleen dan kan hij z’n rijbewijs terugkrijgen.