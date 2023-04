Jeugdhuis De Caravanne organiseert feestweekend met Zillion party en quiz

Klanten Deborah (43) en Stijn (43) blazen leegstaan­de bakkerij nieuw leven in: “De lange uren deren ons niet, hard werken ligt ons”

Na de zomer van 2022 viel na zestig jaar het doek over Decruynaere, in het stadscentrum van Kortrijk. Zeven maanden later gaan klanten Deborah Vandenbussche (43) en Stijn Strynckx (43) de uitdaging aan om de bakkerij nieuw leven in te blazen. “We werken hiervoor samen met een ambachtelijke warme bakker, niét met een industriële bakkerij”, benadrukt het echtpaar.