Jeugdhuis De Caravanne opent opnieuw zomerbar

Waregem zet via voorstel­ling in op alcoholpre­ven­tie bij jongeren

Ook dit jaar organiseert de stad een preventieactiviteit voor alle Waregemse scholieren uit het derde middelbaar. “Dit jaar komt de voorstelling Black Out naar het Lisztauditorium in de stedelijke kunstacademie”, zegt schepen Joost Kerkhove. “De voorstelling wijst jongeren op de gevaren van alcohol en hoe sterk het is ingebed in onze gewoontes, terwijl het net als andere drugs schadelijk en verslavend is.”