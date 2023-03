Jeugd Rode Kruis Deerlijk organiseert jaarlijks eetfestijn

Het Rode Kruis steunen en heerlijk tafelen, dat kan op het jaarlijkse eetfestijn van JRK Deerlijk. Op het menu staat stoverij of een veganistisch stoofpotje met frietjes en een groentenbuffet. Volwassenen betalen 15 euro voor de maaltijd en voor kinderen jonger dan 12 jaar kost het 10 euro. Een aperitiefje is inbegrepen in de prijs. Betalen doe je ter plekke met cash of bancontact. Iedereen is welkom op zaterdag 29 april vanaf 18 uur (eten vanaf 19 uur) in het lokaal in de Hoogstraat nummer 46b in Deerlijk. Je kan reserveren tot en met 19 april. Meer info vind je hier.