Jaar na ‘t Oud Gemeentehuis (her)openen twintigers nu ook populair café Soeur Sourire

Robbert (36) en Marie (32) versterken samen met Lucas (29) Balthazar: “Unieke combo van bistro met nachtleven blijft”

Bijna twaalf jaar nadat Mathieu Declercq (42) en Siska Demeulemeester (39) Balthazar openden, krijgt Kortrijks bekendste café-bistro versterking. Robbert Vandaele (36) en Marie Seynaeve (32), vroeger gekend van restaurant Pand 44 en nachtkroeg De Geverfde Vogel, versterken het team. En vaste kracht in Balthazar Lucas Deneckere (29) krijgt als medezaakvoerder een prominentere rol. “Ons personeel is heel enthousiast, we hebben nu een nog sterker ‘dream team’”, zegt Mathieu.