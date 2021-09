Ingetogen afscheid van Emmely (24): “Weg fladdert onze kleurrijke vlinder”

De afscheidsdienst in de aula Memoria van uitvaartzorg Messiaen in Zwevegem werd geopend met ‘Emma’ van Hot Chocolate. Tussendoor en nadien passeerden nog nummers als ‘9 Crimes’ (Damien Rice), ‘Stairway To Heaven’ (Led Zeppelin) en ‘Dancing In The Sky’ (Dani and Lizzy). Tientallen foto’s en ook filmpjes van een stralende Emmely passeerden de revue. Inge en Christof, haar ouders, lieten een openingsgedicht voorlezen. “Emmely, muizeke, je groeide op met een eigen gezicht, je ging je eigen weg, je ontmoette mensen en werd mens. Je leerde, werkte, beminde, je liet sporen na, kleurrijk als een vlinder kan zijn. (…) Maar grauw en kleurloos, donker en stil is nu ons leven. Een regen van tranen dooft de zon, weg fladdert onze kleurrijke vlinder.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Tientallen mensen volgden de uitvaart van Emmely Duquesnoy (24) uit Deerlijk in de aula van uitvaartzorg Messiaen in Zwevegem, honderden anderen volgden thuis via livestream. © livestream uitvaartzorg Messiaen Zwevegem

Meter worden

Broers Gilles en Glenn staken elk een kaarsje aan bij de urne in vlindervorm. Ook vriendinnen Emilia, Julie, Annelien en Vanity deden dat. Gilles, gesteund door zijn broer, nam het woord. “Ik ben niet de man die voor honderden mensen zou spreken, maar voor jou maak ik een uitzondering, Emmely. Zoveel toekomstplannen gemaakt met jou, nog zoveel reizen, nog zoveel zonsondergangen die we samen gezien zouden hebben… Je zou meter geworden zijn voor ons kindje dat er straks aan komt. Eén ding beloof ik je: ik zal leven in je dromen, delen van de wereld aan je tonen, steun geven aan papa en mama.”

Hopeloze romanticus

Mooie woorden waren er ook van vriendinnen Louise, Margaux, Gwendoline en Annelien. “Leven deed jij als geen ander, Emmely. Maar zo onbegrijpelijk, zo onverwacht en zo oneerlijk zette vorige zaterdag daar een punt achter. Je was intelligent, knap, sociaal, hulpzaam, grappig en goedlachs, vrolijk en zelfstandig. Maar het meest opvallende was je persoonlijkheid waarmee je de harten van ons allemaal wist in te palmen. Voor sfeer en gezelligheid scoorde je altijd tien op tien. Je zou ook je laatste euro twee keer omgedraaid hebben om toch nog een reisje of een weekendje mee te pikken. En wat was je toch een hopeloze romanticus, wachtend op je prins op het witte paard. Je leerde ons genieten van elk moment, dat was ook jouw motto. Dankjewel, Bibi, om steeds onze grootste cheerleader te zijn, om ons telkens te steunen in wat we deden. Jou bij ons hebben, was zo vanzelfsprekend, we kunnen het nog altijd niet vatten. Maar onze rondreis in Vietnam, die we samen zouden doen, komt er zeker. En jij zal in gedachten bij ons zijn.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Studiegenoten van Emmely Duquesnoy uit Deerlijk spraken mooie woorden tijdens de uitvaartplechtigheid en zochten nadien nog even steun bij elkaar, bij de urne van de verongelukte studente. © livestream uitvaartzorg Messiaen Zwevegem

Licht in donkere dagen

Studiegenoten van Emmely spraken dankbaar over haar. “Wat een eer dat wij met jou naar Tanzania mochten reizen om er vrijwilligerswerk te doen. Je genoot zo van de safari die we samen deden voor jouw verjaardag. Ook onze trip naar Barcelona, heel kort geleden pas, zullen we nooit vergeten. Jij fleurde ons op. Je bracht een sprankeltje licht op ons kot tijdens de donkere lockdowndagen. Als we ons verveelden, was je de eerste die klaar stond om ons op te beuren. En als één van ons verjaarde, stond je na een lange stagedag klaar om met confetti te gooien. Hoe moet het nu verder, onze proclamatie…? Je zei altijd: we zullen er samen staan. Maar niets wordt ooit nog hetzelfde.”

Duizenden herinneringen, evenveel tranen

Als laatste kwamen hartsvriendinnen Emilia en Julie aan het woord. “Het is zo onwerkelijk dat we elkaar nooit meer kunnen zien, nooit meer samen zullen zijn. Onze sushi-dates, onze vele apero’s, onze wandelingen in de Gavers, de obers in Gent die een boontje voor je hadden, en de honderden andere fijne herinneringen zullen we koesteren”, sprak Emilia. “We kennen elkaar al van in de kleuterklas”, sprak Julie. “22 jaar lang hebben we ons leven gedeeld. Jij hebt me mee gevormd tot wie ik vandaag ben, niemand die me zo goed kent als jij. Nooit was er een moment dat je er niet voor me was, wat een topvrouw ben je. Duizenden mooie herinneringen zijn er, maar nu helaas ook duizenden tranen, vandaag maar ook morgen.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Tijdens de uitvaartplechtigheid van de verongelukte studente Emmely Duquesnoy (24) uit Deerlijk passeerden tientallen foto's en filmpjes van de energieke jonge vrouw de revue. Zoals dit, waarop Emmely en vriendin Julie poseren met Niels Destadsbader. © livestream uitvaartzorg Messiaen Zwevegem

Volledig scherm Broers Gilles en Glenn, tijdens de uitvaartplechtigheid van hun zus, Emmely Duquesnoy (24) uit Deerlijk. © livestream uitvaartzorg Messiaen Zwevegem

Volledig scherm Tijdens de uitvaartplechtigheid van de verongelukte studente Emmely Duquesnoy (24) uit Deerlijk passeerden tientallen foto's en filmpjes van de energieke jonge vrouw de revue. © livestream uitvaartzorg Messiaen Zwevegem