Industriezone in Deerlijk enkele uren afgesloten door lijm op de weg

Kortrijk Van blankvoorn over paling tot giebel… steeds meer vis in de Leie in Kortrijk: “Eet ze niet op en drink niet van het rivierwa­ter”

Vijftig jaar geleden was de Leie biologisch morsdood, nu zit de rivier die dwars door het hart van Kortrijk stroomt weer vol leven. “De evolutie is gigantisch, tijdens het meest recente onderzoek werden er achttien vissoorten geteld”, zegt visserijbioloog Alain Dillen. Ook de verlaagde Leieboorden spelen een rol in die vooruitgang. De drijvende tuinen trekken er vissen aan.

9 juni