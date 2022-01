Ignace Crombé (65) vecht tegen pancreaskanker: “Ik wil zo positief mogelijk blijven”

West-Vlaanderen 426 politiemen­sen controle­ren aan élke snelweg in West-Vlaanderen: “Actie tegen inbrekers, mensensmok­ke­laars én drugsdea­lers”

Automobilisten die zich zaterdagnamiddag en -avond in de buurt van snelwegen begaven in West-Vlaanderen, liepen grote kans om tegengehouden te worden door de politie. Aan nagenoeg elk op- en afrittencomplex in de provincie stond een controlepost opgesteld. In Ruddervoorde kregen de automobilisten de aanwezigheid van ministers Verlinden, Van Quickenborne, gouverneur Carl Decaluwé, procureur des Konings Filiep Jodts en de voltallige pers er gratis bij. “Het hoofddoel is inbrekersbendes, mensensmokkelaars en drugsdealers onderscheppen”, aldus Verlinden.

