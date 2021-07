Honderden vakantiegangers stranden in file op E17 na ongeval in Harelbeke: “6 kilometer ver op weg naar Azuurkust”

Het ongeval met een Frans voertuig en een vrachtwagen zorgde er voor dat de volledige snelweg richting Frankrijk voor alle verkeer afgesloten was. De vrachtwagen en de lading potgrond lagen over de volledige snelweg verspreid en blokkeerde de weg vanaf 3.30 uur vrijdagnacht. Het zorgde voor kilometerslange file. Vooral buitenlandse vrachtwagenchauffeurs en toeristen op weg naar Frankrijk of Spanje moesten zo’n drie uur stil staan, vooraleer ze onder begeleiding van de politie op de snelweg rechtsomkeer mochten maken tot aan de afrit in Deerlijk. “We waren een kwartier vertrokken en 6 kilometer ver”, vertellen Brian Legein en zoon Fries (16) uit Deerlijk. “Met bestemming Azuurkust. Bedoeling was zaterdag tegen de middag te arriveren na een tocht van zo’n 1.000 kilometer. Dat zal nu niet meer lukken. Wellicht zullen we nu ook stranden in de files rond Parijs en verderop richting zuiden. Nu ja, het zij zo. Voor de vrachtwagenchauffeur is het veel erger. Ik dacht nog ‘waren we maar vijf minuten vroeger vertrokken’ maar mijn zoon gaf de pientere reactie: ‘Papa, waren we vijf minuten vroeger vertrokken, dan waren we misschien zelf bij het ongeval betrokken.’ En gelijk heeft hij. Al verwacht je natuurlijk pas in een monsterfile terecht te komen in Frankrijk en niet op 6 kilometer van je eigen woning.”