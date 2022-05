Hinder in de Hoogstraat op 6 mei

Kortrijk/Harelbeke Freddy (69) en Ann (49) nemen afscheid als kappers: “We zijn het niet beu, maar we willen nog samen van quality time genieten”

Freddy Vansteenkiste (69) en Ann Gheysens (49) van Coiffure Vogue hebben hun schaar opgeborgen. “Klanten namen ons in vertrouwen, we gaan vooral die nauwe contacten missen”, vertelt het koppel. Coiffure Vogue is overgenomen.

