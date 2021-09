Het nummer ‘Sterker’ van Niels Destadsbader? Dat gaat over Caroline (47), die vorig jaar overleed aan pancreaskanker: “Dat Niels voor haar een nummer had gemaakt, vond ze geweldig”

DeerlijkNiels Destadsbader (33) stelt vandaag trots zijn nieuw album voor. Het meest persoonlijke nummer op die plaat gaat over één van zijn beste vriendinnen, die vorig jaar overleed. Hij was een van de laatsten en enigen die Caroline (47) kon bezoeken. “Mijn mama was heel erg blij dat hij een lied over haar had geschreven”, zegt zoon Mathis. “Het voelde alsof er van haar nog iets zou achterblijven, dankzij dat nummer. Dit is een heel mooi afscheid van haar geweest.”