Het nummer ‘Sterk’ van Niels Destadsbader? Dat gaat over Caroline (47), die vorig jaar overleed aan pancreaskanker: “Dat Niels voor haar een nummer had gemaakt, vond ze geweldig”

Zuid-West-Vlaanderen 21.000 tachtig­plus­sers in Zuid-West-Vlaanderen krijgen Gele Doos: fri­go-brood­doos kan levens redden

7 september Via de welzijnsintercommunale W13 worden in veertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen Gele Dozen verspreid, bij 21.000 tachtigplussers. In zo’n doos vind je tal van persoonlijke en medische gegevens. De Gele Doos wordt telkens thuis in de deur van de koelkast bewaard. Hulpverleners vinden die zo meteen, waardoor snel(ler) en efficiënter de juiste hulp kan geboden worden, bij dringende medische interventies.