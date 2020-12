Hannelore Bedert (36) kan verlies van haar man steeds beter een plaats geven: “Ik wens mezelf nóg wat meer goesting in het leven voor 2021”

Kortrijk/Dendermonde/Nieuwaal Tesladie­ven weer op vrije voeten, na beslissing Nederland­se procureur

17 december De twee jongemannen uit de regio Dendermonde die maandagmorgen in Kortrijk werden gevat in een Tesla die ze in Nederland hadden gepikt, zijn na verhoor weer vrijgelaten. Ze zullen zich later wel voor de rechtbank moeten verantwoorden. “Dit was duidelijk een diefstal op bestelling”, zegt de eigenaar van de wagen. “Maar echt slim hebben die jongens het toch niet aangepakt.”