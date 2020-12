Hannelore Bedert (36) kan het verlies van haar man steeds beter een plaats geven: “Ik wens mezelf nóg wat meer goesting in het leven in 2021"

Kortrijk Soloshop­pers in Kortrijk? Een zeldzaam­heid... Winkelcen­trum K sluit zelfs even wegens te druk: “Het is aan de politie om op te treden”

20 december Kom alleen shoppen, het wordt ons al weken ingepeperd. Toch doet bijna niemand het. Zo blijkt ook in Kortrijk, tijdens het laatste weekend voor Kerstmis. Winkelcentrum K sloot zaterdag even de deuren, wegens te druk. “We spreken de mensen hierover aan, maar optreden kunnen we niet. Dat is de taak van de politie”, zegt K-shoppingmanager Dominique Desmeytere.