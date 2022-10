Hamburger met chocolade van Burgerlijk eindigt vierde op hamburgerwedstrijd

Harelbeke/Lendelede Koppel redt zwangere dalmatiër die zwaar werd geschopt en geslagen: “Niet te begrijpen dat iemand een dier zo kan mishande­len”

Helden zijn het, Priscilla Deschodt (42) en Patrick ‘Patje’ Degrande (51) uit Lendelede. Het is dankzij hen dat Snow, een nu 1 jaar en 7 maanden oude dalmatiër, nog in leven is nadat de viervoeter zwaar werd mishandeld door een Poolse man uit Harelbeke. Het dier was zwanger en van de 7 pups overleefden er slechts 2. “Ons meisje is voor het leven getraumatiseerd.”

10 oktober