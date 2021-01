Gevallen in spleet in tuin: speurhond brengt na 12 uren redding voor vermiste Jacques (80)

De politie van de zone Gavers nam de onrustwekkende verdwijning meteen ernstig. De hulp van een speurhond werd ingeschakeld en dat bleek een beslissende zet. “Van zodra de hond in de garage kwam, begon de hond te blaffen en in het rond te springen”, vervolgt Yves. “Het duurde geen 2 minuten of hij vond mijn vader terug. Hij was in een spleet van amper 30 centimeter tussen het tuinhuis en de omheining van de buren gevallen. Naar eigen zeggen lag hij er al sinds 11u. Het was bijna 12 uren later vooraleer we hem vonden. Zijn lichaamstemperatuur was al tot 33 graden gedaald. Enkele uren later en het was wellicht fataal geweest. Gelukkig was het deze week ook niet zo koud als de week voordien. Hij was doorweekt maar had wel 2 truien aangetrokken.”