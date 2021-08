Geldinzamelactie voor vuurspuwster Highlight Festival die zwaar verbrand raakte

Idoia uit Eeklo was tijdens de afsluitende dj-set van dj Michiel Cnudde aan de slag als vuurspuwster. Plots ging iets mis waardoor haar kledij vuur vatte. Ze sprong van het podium en rolde over de grond in een poging om het vuur te blussen. De hulpdiensten snelden ter plaatse en voerden haar met zware brandwonden af naar het brandwondencentrum van het UZ in Gent. “Tijdens mijn set heb ik helemaal niets gemerkt”, vertelt dj Michiel Cnudde uit Deerlijk. “Aan de ene kant erg jammer, want misschien kon ik geholpen hebben. Aan de andere kant misschien ook beter dat ik niets gezien heb, anders was ik toch wel erg onder de indruk geweest.” Ook bij de festivalgangers waren niet veel toeschouwers die door hadden wat er gebeurde. Het festival ging gewoon door. De vuurspuwster verblijft momenteel in het UZ Gent waar ze zeker nog drie weken moet verblijven. “Ze liep vooral verwondingen op aan haar handen, armen en bovenlichaam. Gelukkig niet in haar gezicht. Ik heb haar al even aan de lijn gehad, en ze klonk toch positief. Normaal zal ze volledig herstellen en ze verlangde al naar het moment dat ze opnieuw op het podium kan staan.” Ondertussen werd een geldinzamelactie opgericht omdat de verzekering de medische kosten niet wil terugbetalen. “Omdat de gevaarlijkheidsgraad van de act erg hoog is”, klinkt het. Giften kunnen gestort worden op het rekeningnummer BE09390040701457.