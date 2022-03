’Gekkenwerk op de snelweg’ levert man 45 dagen rijverbod op: “Wat hij deed, was levensgevaarlijk”

J.D. kwam op 28 mei vorig jaar tegen hoge snelheid in Deerlijk de E17 opgereden, in de richting van Gent. “Hij reed op de pechstrook, haalde enkele auto’s in op de invoegstrook, week dan zonder z’n richtingaanwijzers te gebruiken bruusk uit naar de linkerrijstrook enzoverder”, zegt het openbaar ministerie. “Hij reed veel te snel en bleef laveren tussen het verkeer. Tot een anoniem politievoertuig hem uiteindelijk kon staande houden in Waregem.”

Gekkenwerk en levensgevaarlijk

De advocaat van D. betwistte de feiten niet. “Maar mijn cliënt haalde alleen rechts in om een bijzonder gevaarlijke situatie te vermijden”, wierp hij op. “Hij voelde zich ook verschrikkelijk opgejaagd door een zwarte BMW die hem continu volgde. Pas toen hij in Waregem de snelweg had verlaten en staande werd gehouden, had hij door dat het om een anoniem politievoertuig ging.” De rechter was niet mals voor de automobilist. “Laveren in het verkeer op de snelweg is niet alleen gekkenwerk, het is ook nog eens levensgevaarlijk”, klonk het. “Dergelijke automobilisten moeten onmiddellijk uit het verkeer worden gehaald.” J.D. kreeg een rijverbod van 45 dagen en een boete van 1.200 euro. Hij moet bovendien ook z’n rijexamens overdoen, als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen.