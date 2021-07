Gekantelde vrachtwagen verspert E17 richting Frankrijk in Harelbeke

Rond half vier in de nacht van vrijdag op zaterdag raakten een vrachtwagen en een Frans voertuig bij het ongeval betrokken. De trekker met oplegger kantelde en kwam volledig dwars over de snelweg te liggen. Het voertuig raakte daarbij op de middenberm ook een verlichtingspaal, die schuin kwam te staan. Daardoor is de linkerrijstrook van de E17 richting Gent ook voor het verkeer afgesloten. Op de snelweg richting Frankrijk staan vooral buitenlandse vrachtwagenchauffeurs en buitenlandse reizigers die hun tocht richting zomervakantie in het zuiden aanvatten. De hinder zal nog geruime tijd duren. Het verkeer dat op de snelweg stil staat, zal onder begeleiding van de politie rechtsomkeer mogen maken en de snelweg aan de oprit Deerlijk of Waregem mogen verlaten. Hoeveel slachtoffers precies bij het ongeval betrokken zijn, is nog niet duidelijk.