Gasfles ontploft op vrachtwagen in Deerlijk: dakwerker overlijdt, collega raakt zwaargewond

DeerlijkOmstreeks 9 uur vanmorgen is er een gasfles ontploft op een geparkeerde vrachtwagen in Deerlijk (West-Vlaanderen). Hierbij is er al zeker één dodelijk slachtoffer gevallen, een man van 54 uit Oostnieuwkerke. Een ander slachtoffer (38) raakte zwaargewond. Dat is bevestigd aan onze redactie. Er is een perimeter ingesteld omdat er nog enkele gasflessen op de vrachtwagen stonden.

Langs de Vichtesteenweg in Deerlijk is iets over 9 uur een gasfles op een geparkeerde vrachtwagen ontploft. Er is een perimeter ingesteld. Het incident heeft zich deze ochtend voorgedaan aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Belgiek, een gehucht van Deerlijk. Het gaat om een vrachtwagen van een dakwerker waar gasflessen op stonden. “Twee dakwerkers zagen rook uit hun vrachtwagen komen”, zegt burgemeester Claude Croes (CD&V) van Deerlijk. “Ze besloten het voertuig aan de kant van de weg te zetten, stapten uit en deden de laadbrug open. Daarop ontplofte een gasfles in de laadruimte. De chauffeur kwam daarbij ter plaatse om het leven, zijn passagier raakte zwaargewond.

Volledig scherm De ravage in de laadruimte van de vrachtwagen was groot, na de explosie langs de Vichtesteenweg in Deerlijk. © Henk Deleu

Weggekatapulteerd

Twee broers van een ander aannemingsbedrijf die ook op weg waren naar een werf in de omgeving, waren getuige. “We zagen dat er rook ontsnapte uit de laadruimte van de rijdende vrachtwagen. We kennen de dakwerker in kwestie en besloten te stoppen. Toen we uitstapten, zagen we hoe de dakwerkers naar de laadklep gingen. Maar nog voor ze die konden openen, was er die enorme knal.” De twee broers belden de hulpdiensten en ontfermden zich over de slachtoffers. “Voor de ene man kon geen hulp meer baten”, zeggen ze. “De andere was wel nog bij bewustzijn. Hij werd weggekatapulteerd en kroop daarna verder weg van de vrachtwagen.”

In shock

Het slachtoffer kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Dat gebeurde volgens burgemeester Claude Croes ook met een automobilist die achter de dakwerkers reed en in shock raakte toen de explosie zich voordeed. Het dodelijk slachtoffer van de ontploffing is Bart Vandeputte, de 54-jarige zaakvoerder van het gelijknamige dakwerkenbedrijf uit Oostnieuwkerke. Zijn familie kreeg de politie over de vloer voor een slechtnieuwsmelding.

Volledig scherm Buurtbewoners Jozef Parewyck (78) en Maria Blomme (87) schrokken zich een hoedje bij de explosie op de Belgiek in Deerlijk. © Hans Verbeke

Dikke rookwolk

Jozef Parewyck (78) en Maria Blomme (87) wonen op enkele tientallen meter van de plek van het gebeuren. “We waren nog niet zo lang op toen we plots een zware knal hoorden. Eén, meer niet, maar ons hele huis daverde wel. Zo snel we konden, zijn we naar buiten gelopen. We zagen geen brand maar wel een enorm rookwolk. Het was zo erg dat we bijna de huizen niet meer zagen. Er kwam onmiddellijk veel volk toegesneld en even later arriveerden de eerste hulpdiensten.” De knal was zo hevig, dat in de buurt enkele ramen sneuvelden van het bankkantoor vlakbij de plek waar de dakwerkers hun vrachtwagen aan de kant hadden gezet.

Brandweerkazerne vlakbij

“Er is een veiligheidsperimeter van 50 meter ingesteld omdat er nog enkele gasflessen op de vrachtwagen staan”, meldt Piet Beirlaen van brandweerzone Fluvia. Buurtbewoners en mensen die aan de slag waren in de omgeving - zo’n 25-tal - werden geëvacueerd en opgevangen in de brandweerpost Belgiek, op enkele tientallen meter van de plaats van het drama. Door de ontploffing is de Vichtesteenweg plaatselijk afgesloten. De afritten Deerlijk van de E17 blijven open, maar er is wel hinder op de N36.

