Floaten kan je nu ook in Waregem: “De ultieme manier om te ontspannen”

waregemFloating. Veel kans dat je er nog nooit van gehoord hebt, maar het kan nu ook in Waregem, dankzij Stefanie Vanbruwaene (35) uit Deerlijk en Evelyne Gouwy (40) uit Kortrijk. Bij floaten drijf je in een warm gezouten waterbad, in het donker en in complete stilte. “Het is de ultieme manier om te ontspannen en tot rust te komen.”

Stefanie en Evelyne zijn collega’s: ze werken als verpleegkundige en zorgkundige in hetzelfde woonzorgcentrum. “Ik ben in bijberoep al jaren actief als freelance masseuse”, zegt Evelyne. “Het is tijdens die bezigheden dat ik in contact ben gekomen met het ‘floaten’. De reacties die ik daarover opving waren zó positief, dat ik het zelf heb uitgetest. Ik was meteen verkocht…”

Collega Stefanie, die naast haar job in het woonzorgcentrum ook mensen helpt als mindfulnesscoach, was ook meteen enthousiast over het floatingconcept, en de dames besloten hun passies samen te gooien. “Hier in de Vennestraat in Waregem vonden we het perfecte pand voor floatingcentrum Refloaw.”

In Refloaw heb je twee floatingcabines. “Het zijn twee ondiepe baden waar je, door de grote hoeveelheden magnesiumzout die aan het water worden toegevoegd, in blijft drijven”, zegt Stefanie. “Bij de start van een sessie zijn er nog lichtjes, en muziek, maar na tien minuutjes wordt het donker en stil. We nemen dus alle prikkels weg: licht, geluid én zwaartekracht.”

Daarna zweef je een uurtje in het bad, om compleet tot rust te komen. “Floaten is echt de uitgelezen manier om te ontstressen en tot rust te komen”, zegt Evelyne. “Vaak weten mensen niet meer hoe dat moet. Door alle prikkels weg te nemen, gaat dat veel gemakkelijker. Je bent even compleet weg van de wereld. Zó weg van de wereld dat je na afloop best even bekomt voor je opnieuw het hectische verkeer induikt.”

Floating is afkomstig uit Amerika, en werd in de jaren ’50 al ontdekt. “Wetenschappers wilden onderzoeken welk effect het zou hebben om alle prikkels weg te nemen, en dat bleek een heel ontspannend effect te hebben. Hersengolven tijdens het floaten blijken trouwens vergelijkbaar te zijn met hersengolven tijdens je vaste slaap.”

Er zijn heel wat gezondheidsvoordelen aan floaten, zeggen Stefanie en Evelyne. “De meeste mensen hebben een tekort aan magnesium, via je huid neem je die stof dus al op in het bad. Het ontspannen op zich zorgt ervoor dat je meer energie hebt. Bij wie slaapproblemen heeft, kan floating ook al een grote hulp zijn.”

Floaten doe je best om de paar weken. “Om te blijven genieten van het effect van floaten. Je moet het echt zelf eens uittesten om te merken welke impact het heeft op je lichaam en geest.” Per sessie van anderhalf uur betaal je 70 euro.

In Refloaw kan je ook terecht voor massages, magnesiumbehandelingen en mindfulnesscoaching. https://www.refloaw.be/concept

