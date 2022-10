“Familiezaak van zoon op vader”: papa van topchocolatier Hannes D’Heedene is meteen ook z'n trouwste werknemer

deerlijkAl voor de vijfde keer op rij vind je chocolatier Hannes D’Heedene (37) in de Gault Millau. Concullega’s zitten steevast in grootsteden, maar hem vind je op het dorpsplein van het kleine Deerlijk. Sinds kort in een gloednieuw pand met een reusachtige toonbank, dat wel. Zijn vader is niet alleen zijn grootste fan, maar ook z’n trouwste werknemer. “Hij is hier en daar wat beginnen te helpen, en ik heb hem niet meer weg gekregen”, lacht Hannes D’Heedene.

Volledig scherm Hannes D'Heedene in zijn nieuwe winkel. © Henk Deleu

Al op zijn twaalfde startte Hannes -héél bewust- aan de opleiding Bakker Patissier aan Ter Groene Poorte in Brugge. “Niet zozeer het brood bakken, maar vooral het luikje patisserie interesseerde mij heel erg”, zegt Hannes. “Ik was nog heel jong toen ik begon met bakken en recepten uitproberen. Het was bijna een evidentie dat ik - niet de beste leerling als het op studeren aankwam- naar de bakkersschool zou trekken.”

Al snel bleek vooral de chocolaterie Hannes’ ding te zijn. “Ik hou van experimenteren, van verrassende smaken combineren. En dat kan je nu eenmaal meer in de chocolaterie. In de patisserie moet je je veel meer houden aan vaste recepturen als je wil dat het resultaat nog geslaagd is. Bij chocolade kan je veel meer nieuwe dingen uitproberen.”

Quote Omdat ik hem wilde steunen in zijn droom om een eigen zaak te starten, zijn we samen terug naar school getrokken om dat diploma bedrijfsbe­heer toch te behalen Papa Luc

Volledig scherm Chocolaterie Hannes D'Heedene © Henk Deleu

Nadat hij ervaring opdeed bij andere bakkers en chocolatiers, startte Hannes 6 jaar geleden met zijn eigen zaak. Zijn vader Luc D’Heedene was daarbij een belangrijke partner. Die is bij Hannes aan de slag als chocolatier. “Veel mensen denken daardoor dat dit een familiezaak is die van vader op zoon is overgegaan, maar bij ons is het omgekeerd: van zoon op vader.”

“Hannes was op school niet geslaagd voor zijn bedrijfsbeheer”, valt vader Luc in. Luc werkte altijd in de textielsector. “Omdat ik hem wilde steunen in zijn droom om een eigen zaak te starten, zijn we samen terug naar school getrokken om dat diploma bedrijfsbeheer toch te behalen.”

“Papa heeft zich van bij de start over mijn administratie ontfermd”, zegt Hannes. “Hij is hier en daar wat beginnen helpen, en ik heb hem niet meer weg gekregen”, lacht hij. “Intussen helpt hij mee als een volwaardige werkkracht in het atelier, met alles voorbereiden en klaarzetten. De fijne afwerking is dan voor mij.”

“Zot content”

Hannes mag zichzelf gerust een autoriteit noemen binnen de chocolaterie. Meteen nadat hij met zijn chocolaterie startte, kreeg hij al een plaatsje in de Gault Millau. “Zot content was ik toen”, zegt Hannes. “Ik kon het niet geloven. Het jaar daarop was de bevestiging, nog altijd een grote verrassing.” De recentste gids met chocolatiers verscheen vorige maand: daar stond hij voor de vijfde keer op rij in. “Een grote eer vind ik dat nog altijd. Dat wil zeggen dat je bij de 60 beste chocolatiers van de Benelux hoort. Maar inderdaad, dat zorgt ook tegelijk voor een druk. De dag dat we géén vermelding meer krijgen, gaat dat toch serieus pieken.”

Van concurrentie tussen de betere chocolatiers is geen sprake. “We hebben zelfs een Whatsapp-groepje met alle chocolatiers uit de Gault Millau. Als het eens moeilijker is om aan een bepaalde grondstof te raken, wisselen we contactgegevens uit van leveranciers. Of als er een nieuw product op de markt komt, dan horen we eens rond wie er al ervaring mee heeft. Er is géén afgunst in de groep, de passie voor chocolade verbindt ons.”

Quote Met de zaak naar een grootstad verhuizen? Mijn hart ligt in Deerlijk. Ze zouden me véél geld moeten geven om hier weg te gaan Hannes

Praline met citroengras

En passie voor chocolade, die is er bij Hannes in overvloed. “Mensen zeggen me soms, ‘allez, zoek eens een hobby, van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds altijd maar die chocolade…’ Maar dit is gewoon mijn hobby. Het werk is voor mij de zaak draaiende houden, maar mijn hobby start op het moment dat ik in het atelier op zoek ga naar nieuwe smaken voor mijn pralines. Chocolade is een heel dankbaar product waar je heel veel mee kan combineren.”

Getuige daarvan zijn toonbank vol pralines met onder meer citroengras, gember, sesam, dragon, enz. Die toonbank is sinds eind september een stuk langer geworden. Hannes verhuisde van een kleinere zaak in de Lijsterlaan naar een reusachtig pand in de schaduw van de Deerlijkse centrumkerk. “Onze oude locatie was echt te klein geworden. De productiecapaciteit was er, er was vraag genoeg bij de klanten, maar gewoon te weinig plek om alles nog te leggen. Mijn creativiteit werd er afgeremd.”

In de nieuwe zaak vind je 360m² aan chocolade van het hoogste niveau. Een dergelijke zaak zou je misschien eerder in de stad verwachten, niet op het dorpsplein van Deerlijk? “Het is een verkeerde opvatting dat je voor hele goede producten naar grootsteden moet trekken”, zegt D’Heedene. “We hebben hier hele goeie handelszaken, en allemaal dicht bij elkaar. Klanten komen van ver om in Deerlijk te winkelen. Zelf wilde ik ook absoluut niet weg uit Deerlijk. Mijn hart ligt hier in deze gemeente. Ik wil dat mijn kinderen dezelfde fantastische jeugd kunnen beleven als ik. Ze zouden me véél geld moeten geven om hier weg te gaan.”

