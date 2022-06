Familie en vrienden organiseren derde benefiet voor overleden Dieter (32): “Een manier om zijn herinnering levendig te houden”

deerlijkZondag vindt in het centrum van Deerlijk de derde editie plaats van BeneFIETS, een benefietactie voor Dieter De Cauderlier. De jongeman overleed in 2017 aan een hersentumor, kort na de eerste editie van BeneFIETS. Zijn vrienden en familie gaan door met BeneFIETS, voor hem. “Hij zou superfier zijn dat we deze benefiet nog altijd organiseren”, zegt zus Pyline.

Dieter De Cauderlier kreeg in maart 2015 een keiharde diagnose: hij had een tumor in zijn hersenen. “De tumor kon niet geopereerd worden, omdat die op een te delicate plaats zat”, vertelt zus Phyline. “De behandeling die hij kreeg, een combinatie van chemo en bestraling, sloeg goed aan, en het zag ernaar uit dat Dieter het zou halen. Tot er op een andere plek in zijn hersenen een tweede tumor opdook. In augustus 2017 is hij overleden. Hij was er toen 32.”

BeneFIETS werd in 2016 voor het eerst georganiseerd voor Dieter De Cauderlier. Mama Anne-Mie Decavel, zus Phyline en papa Marc De Cauderlier staan bij Dieter op de foto.

In 2016 organiseerden de familie en vrienden van Dieter, toen nog samen met fietsfanaat Dieter, een wandel- en fietstocht om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren. “Na zijn overlijden hebben we ons voorgenomen om die benefietactie tweejaarlijks te blijven organiseren”, zegt Phyline. “Enerzijds hopen we op die manier lotgenoten van Dieter een betere kans op genezing te geven, anderzijds is het voor ons ook een manier om Dieters herinnering levendig te houden, en mensen die hem graag hadden nog eens samen te brengen.”

Dieter (rechts op foto) deed nog mee aan de eerste benefietactie, hij reed toen 70 km.

De familie richtte een fonds op samen met de KU Leuven dat Dieters naam draagt. “Het geld dat we inzamelen gaat telkens naar datzelfde wetenschappelijk onderzoek, maar ook naar psychosociale projecten. Bij onze eerste editie in 2016 hebben we 19.000 euro ingezameld, in 2018 was dat 21.000 euro. In 2020 kon de benefiet niet plaatsvinden omwille van corona. We zijn heel blij dat het er nu weer wél van komt.”

Intussen is het 5 jaar geleden dat Dieter overleed. “Ik heb zijn overlijden een plaats kunnen geven, maar een broer afgeven, dat kom je nooit helemaal te boven”, zegt Phyline. “Mama zegt het soms ook, het gemist wordt groter met de jaren. Maar we vinden wel wat troost in kleine dingen. Zoals nu: zondag zou het eerst slecht weer worden, maar de weersvoorspellingen zijn plots weer veel beter. Het lijkt wel alsof Dieter daar mee voor heeft gezorgd. Hij zou ook supertrots zijn dat we deze benefiet organiseren voor hem, dat ben ik zeker.”

BeneFIETS vindt komende zondag plaats in de voormalige brandweerkazerne in het centrum van Deerlijk. “Je kan kiezen tussen fietstochten van 15, 35 of 70km of wandelingen van 5 of 15 km. Je kan ook gewoon langskomen en genieten van een hapje, drankje of live muziek. We zorgen zoals altijd ook weer voor amusement voor kinderen. Inschrijven kan via http://www.benefietsen.be/inschrijven maar ook op de dag zelf kan nog ingeschreven worden.”

Zondag vindt in het centrum van Deerlijk de derde editie plaats van BeneFIETS, een benefietactie voor Dieter De Cauderlier. Vlnr Wouter Hostyn, Marijke Dejonckheere, Marc De Cauderlier (vader), Anne-Mie Decavel (moeder), Phyline De Cauderlier (zus), Tim Vandenberghe, Frederik Manhaeghe, Amber Manhaeghe, Anja Tuytens, Thibout Stock, Sofie Van Neste (Niet op de foto: Katrien Depaemelaere en Willem Labeeuw)

