Emmely (24) overleeft botsing met vrachtwagen langs E17 niet: “Ze was zo’n bezige bij. Is ze in slaap gevallen? We zullen het nooit weten”

Kortrijk/Marke/Heule Feestelij­ke eerste schooldag in Kortrijk: “Verlost van mondmas­kers in de klas en afstandson­der­wijs”

1 september Het is voorbij met juffen op schermen en mondmaskers in de klas. De eerste schooldag staat in veel scholen dan ook ein-de-lijk weer in het teken van een leuke start. Ook in Kortrijk, waar we drie scholen bezoeken: De Dobbelsteen, Het Open Groene en het Don Boscocollege. Geniet mee.