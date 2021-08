Elodie (27) overleeft klap met motor tegen boom niet

Hoe het ongeval precies is kunnen blijft erg onduidelijk. De 27-jarige Elodie Duquenoy reed er zaterdagnamiddag met haar motor toen het plots helemaal fout ging. Het was een passant die de jongevrouw op straat zag liggen, stopte, en meteen de hulpdiensten verwittigde. Er werd nog een poging gedaan om het slachtoffer te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.Het parket stelde een verkeersdeskundige vast die de precieze omstandigheden van het ongeval moest achterhalen. Volgens zijn bevinden verloor de jongevrouw in onduidelijke omstandigheden ineens de controle over haar motor en kwam tegen een boom terecht.

Leerkracht en fitnesinstructrice

Elodie Duquenoy was leerkracht Frans in de Futurascholen op de campussen in Menen en in Wervik. Ook daar is het nieuws over het plotse overlijden van hun jonge leerkracht bijzonder hard aangekomen. De school voorziet op de campussen in Menen en Wervik vanaf maandagnamiddag een rouwhoekje waar zowel leerlingen als collega leerkrachten van Elodie hun medeleven kunnen betuigen en hun verdriet kunnen uiten. Naast leerkracht was Elodie ook actief als fitnessinstructrice bij JIMS in Kortrijk. Daar gaf ze de les BodyPump. Maandagavond houden ze om 18.50 uur een minuut stilte voor hun overleden collega. Iedereen die dat wil, kan erbij zijn.